Zaccagni positivo al Coronavirus: “Vi rassicuro, sto bene!”

Zaccagni, centrocampista del Verona, è risultato positivo al Coronavirus (vedi articolo). Il giocatore, attraverso il suo account ufficiale Instagram, ha voluto rassicurare tutti facendo sapere di stare bene nonostante il contagio.

NUOVO CASO – Mattia Zaccagni questa sera ha saputo di essere positivo al Coronavirus. Il centrocampista del Verona nove giorni fa aveva giocato contro la Sampdoria, e si trovava già in quarantena. Dopo il comunicato della società ha voluto pubblicare un messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram: “Volevo ringraziare tutti voi per l’affetto ricevuto in questo delicato momento! Vi rassicuro dicendo che sto bene e torneremo presto a gioire tutti insieme!!!”