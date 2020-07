Xavi positivo al Coronavirus: “Sto bene, vado in quarantena”

Xavi Hernandez, ex centrocampista del Barcellona oggi allenatore dell’Al-Sadd, attraverso l’account Twitter del club ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus (Covid-19) e dunque non sarà presente alla ripresa del campionato contro l’Al-Khor.

POSITIVO AL COVID – Xavi Hernandez positivo al Coronavirus, ad annunciarlo lui stesso attraverso i canali ufficiali dell’Al-Sadd, suo attuale club. Questo non gli permetterà di essere con la squadra alla ripresa del campionato. Recentemente Xavi era stato accostato anche al Barcellona per un suo eventuale ritorno ma da allenatore. Queste le sue parole: «Qualche giorno fa, seguendo il protocollo della Lega in Qatar, sono risultato positivo nell’ultimo test per Covid-19. Fortunatamente mi sento bene, ma sarò messo in quarantena fino a quando tutto tornerà alla normalità. Quando i servizi sanitari lo permetteranno, sarò molto felice di tornare alla mia vita quotidiana e al lavoro. Oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno alle competizioni ufficiali, David Prats sarà lì per mio conto mio».

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff – coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46

