Prof. Volpi: “Coronavirus? Un incubo. Ora sto meglio, ma non guarito”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato il responsabile dell’area medica dell’Inter, professore Piero Volpi, che ieri ha ufficializzato di contratto il coronavirus (vedi articolo). Il dottore, oltre che per i nerazzurri, lavora anche con la clinica Humanitas.



LOTTA AL CORONAVIRUS – La prima domanda che viene da fare al professor Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, nonché direttore dell’Unità Operativa Ortopedia dell’Humanitas di Milano, è la più banale di tutte. Ma è anche la più logica. Prof, come sta? «Ora meglio. Ho lasciato l’ospedale, sono a casa. Sono in isolamento, con la mascherina e tutte le precauzioni possibili per chi vive con me. Non posso ancora dire di aver sconfitto il Covid-19: dopo la quarantena di 14 giorni, farò due tamponi che mi diranno se ne sono uscito».

INCUBO – A Volpi viene chiesto quando ha capito di essere infetto dal Coronavirus: «Per una settimana ha convissuto con sintomi lievi, qualche colpo di tosse. Pian piano però il malessere aumentava. E ho compreso. Ho contratto il virus in ospedale, come è capitato a molti miei colleghi. Il 27 marzo mi sono ricoverato. I primi quattro giorni sono stati durissimi. Sembrava di vivere in un’altra dimensione: la testa era lucida, ma il corpo non rispondeva più, come si fosse spento il computer. Non avevo più appetito, faticavo a respirare e persino a muovermi. Usavo l’ossigeno, sono stato curato con antivirali e antibiotici. Il tutto in totale isolamento: l’unico contatto vero con il mondo esterno era il mio cellulare. Con gli stessi medici o infermieri non ci poteva essere dialogo, con quegli scafandri che indossavano per proteggersi».

SOLIDARIETÀ – Volpi racconta cosa gli lascia l’esperienza col Coronavirus: «Innanzitutto un segno di rispetto assoluto per quei miei colleghi, e purtroppo ce ne sono tanti, che non ce l’hanno fatta. E poi, mi sento di aggiungere: c’è una totale distanza tra la realtà vera e quella percepita, in questa tremenda storia. Solo chi ha visto con i propri occhi quanto accade dentro un ospedale di questi tempi, può davvero capire. La realtà è molto differente, molto lontana dai numeri quotidiani che ascoltiamo dai bollettini. E questo mio discorso vale per tutte le componenti, anche quelle sportive: il rischio è che si tenda a sottovalutare l’emergenza che stiamo ancora affrontando».

CAUTELA – Il dottor Volpi spiega come ripartire dopo il Coronavirus. «In un solo modo: siano le autorità scientifiche – e in Italia abbiamo delle eccellenze – a dettare l’agenda. Il cronoprogramma spetta a loro e a nessun altro, siano loro a dirci se e quando riprendere l’attività. Poi in un secondo momento entreranno in gioco anche i medici sportivi, certo, con tutta l’attività di prevenzione. Tempi di ripresa? Non è giusto definirli ora, i tempi. Questa è un’emergenza che non può portare a ragionare sul lungo, ma neppure sul medio periodo. Guardi quel che è successo nell’ultimo mese: molte dichiarazioni, molte scadenze, sono poi state superate dai fatti, fino ad arrivare al lockdown. Ecco perché dico: non si pensi adesso a una data, ma si ragioni a strettissimo giro di posta. Si potrà valutare con certezza solo alla fine di aprile se sarà possibile davvero una ripresa».

PRIORITÀ – In chiusura, il professor Volpi dà uno sguardo su come ripartire dopo il Coronavirus, anche a livello calcistico: «Abbiamo a che fare con la salute, i rischi sono enormi, qui ci sono in ballo le vite delle persone. E nel caso di una squadra che deve giocare, ci sono sessanta o settanta famiglie da proteggere. Ci guidi la scienza, non altro».

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini