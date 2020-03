Virtus Entella, dirigente positivo al Coronavirus: il comunicato

Continuano i casi di Coronavirus nel mondo del calcio. Oggi tocca alla Virtus Entella che ha comunicato la positività di un suo dirigente. Ecco il comunicato ufficiale del club di Chiavari su Twitter

COMUNICATO – “La Virtus Entella comunica che un dirigente della società è risultato positivo al Covid-19. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. Le sue condizioni sono buone e non ha più febbre. Non è stato necessario il ricovero”.