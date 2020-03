VIDEO – Simeone si unisce al coro. “Coronavirus, restiamo tutti a casa”

Anche Diego Pablo Simeone – ex giocatore dell’Inter e attuale allenatore dell’Atletico Madrid – ha voluto lanciare il suo messaggio tramite i suoi canali social per cercare di sensibilizzare le persone sullo stare a casa in tempo di Coronavirus.

RESTIAMO A CASA – Non solo Italia. Nelle ultime ore, il Coronavirus si sta sempre più diffondendo anche negli altri paesi europei e, uno di quelli maggiormente colpiti, è la Spagna. Proprio da Madrid, casa del suo Atletico, l’ex centrocampista dell’Inter Diego Pablo Simeone ha voluto mandare il suo videomessaggio, per invitare ancora una volta tutti quanti a rimanere a casa: «Voglio mandare a tutti un messaggio da casa: vi invito a seguire la strada che ci indicano gli esperti per prenderci cura di noi stessi e proteggendo le persone intorno a noi. Restiamo a casa».