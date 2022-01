Verona, focolaio Covid-19: dieci positivi, otto sono calciatori

Il Covid-19 è tornato a minacciare lo sport e la Serie A. In Italia sono tanti i casi di positività nei vari club. Poco fa l’Hellas Verona ha reso noto che sono stati riscontrati ben 10 casi nel gruppo squadra. Sono 8 calciatori e 2 membri dello staff.

COMUNICATO – Come detto il Covid-19 è tornato a far paura. La Serie A trema di fronte ai tanti casi di positività al virus e poco fa anche l’Hellas Verona ha comunicato di aver riscontrato dei positivi. Ecco il comunicato. «L’Hellas Verona FC comunica che dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani, mercoledì 5 gennaio, non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor».

Fonte: Sito Hellas Verona