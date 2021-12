Verdi positivo al COVID-19. Non era in gruppo per Inter-Torino

Anche Verdi, come Fabian Ruiz (vedi articolo), è risultato positivo quest’oggi al COVID-19. Il giocatore del Torino è in isolamento da qualche giorno, incerta la sua presenza dopo la sosta con l’Atalanta.



NUOVO CONTAGIO – Simone Verdi del Torino è positivo al COVID-19. L’annuncio l’ha dato la sua compagna (a sua volta contagiata) con una foto su Instagram, dove si vede il giocatore a letto. Verdi era infortunato, si trova a Bologna in isolamento e negli ultimi giorni non ha avuto contatti con il gruppo squadra. Non era quindi fra i convocati di Ivan Juric per la partita giocata mercoledì scorso contro l’Inter al Meazza. Il Torino tornerà in campo per la ventesima giornata di Serie A giovedì 6 gennaio (ore 16.30) in casa dell’Atalanta: da valutare la presenza di Verdi, che dovrà fare dieci giorni di isolamento domiciliare prima del tampone.