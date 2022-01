Venezia, quattro positivi al COVID-19: tra una settimana l’Inter

Come comunicato dalla società attraverso una nota ufficiale, sono quattro i tesserati del Venezia positivi al COVID-19. Una notizia che arriva a una settimana esatta dalla sfida di San Siro contro l’Inter.

POSITIVI – A sette giorni dalla partita di San Siro contro l’Inter, il Venezia comunica la positività di quattro tesserati al COVID-19. Questa la nota ufficiale apparsa sul sito della società: «Il Venezia FC comunica che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in quarantena e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario».