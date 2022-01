Venezia, quattro nuovi positivi al COVID-19 dopo la partita con l’Inter

Il Venezia ha giocato sabato contro l’Inter, perdendo come noto 2-1 (vedi highlights). La società arancioneroverde annuncia quattro nuovi positivi al COVID-19, oltre a un guarito.

NUOVI CASI DOPO L’INTER – “In vista del match valido per la giornata 24 del campionato di Serie A 2021/2022, e che vedrà il Venezia FC impegnato contro il Napoli in una gara che si disputerà allo stadio Pier Luigi Penzo, la società è a comunicare che quattro tesserati del club sono risultati positivi al COVID-19 in seguito al tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario.

Contestualmente, la società comunica la negativizzazione di uno dei suoi tesserati che nel corso delle precedenti settimane era risultato positivo, il quale sarà ora sottoposto alle necessarie visite di idoneità medica al fine di potersi così riaggregare al gruppo squadra”.

Fonte: veneziafc.it