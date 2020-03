Vanni: “Campionati? Fifa e Uefa laiche. Le final eight…”

Condividi questo articolo

Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, è intervenuto a “Radio Sportiva”. Nel corso del suo intervento ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di come l’UEFA vuole tornare a giocare

SITUAZIONE – Queste le parole di Franco Vanni: «Se vogliamo capire quando si tornerà a giocare a pallone dobbiamo alzare il nostro pensiero a livello continentale. Ieri ho intervistato Michele Uva (QUI l’intervista), vicepresidente della Uefa, e mi ha detto che stanno privilegiando i campionato nazionali, anche al costo di concluderli con un calendario compresso. Fifa e Uefa sono abbastanza laiche sulla questione delle formule. Possibile che alcuni campionati verranno conclusi con i play-off/play-out e altri no. Possibile anche che ci siano delle final eight per le coppa europee».