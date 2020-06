Un positivo asintomatico nel Venezia, match col Pordenone a rischio – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” riporta che il Venezia sta rispettando le misure di quarantena. La gara di Serie B col Pordenone è in dubbio.

UN SOLO CASO – Prima giornata in quarantena per il Venezia, in attesa sempre di avere comunicazioni ufficiali sulla partita di sabato sera, a Trieste, contro il Pordenone, ancora in bilico. Il caso di positività emerso a inizio settimana è rimasto isolato: il sesto giro di tamponi, effettuato dal club lunedì mattina, ha confermato la positività al Covid-19 di un giocatore, ma il resto del gruppo-squadra è risultato negativo. In serata il Venezia ha comunicato che l’elemento della rosa di Dionisi contagiato dal virus è Gian Filippo Felicioli, che poco prima dello stop per l’emergenza sanitaria era rientrato in gruppo dopo il grave infortunio alla gamba rimediato il 5 ottobre a Cosenza.

MISURE NECESSARIE – Lunedì sera, dopo aver annullato l’allenamento del mattino, il gruppo-squadra del Venezia, composto da 47 persone (il direttore sportivo Fabio Lupo, il coordinatore dell’area tecnica Armando Ortoli, staff tecnico, giocatori, team manager, medici, fisioterapisti, magazzinieri), si era ritrovato in un albergo di Mestre per iniziare l’isolamento fiduciario. Stanze singole, tavolini singoli per colazione, pranzo e cena, uscita dall’albergo solo per raggiungere ieri in due occasioni il centro sportivo del Taliercio per sostenere le due sedute di allenamento predisposte da Alessio Dionisi. Con l’animo sollevato dopo aver appreso la negatività del resto del gruppo-squadra, mentre Gian Filippo Felicioli, asintomatico e in buone condizioni, è stato costantemente monitorato dall’Ulss competente e dallo staff medico del Venezia. Questa mattina settimo giro di tamponi in casa con la speranza di ricevere anche notizie sicure sulla partita con il Pordenone.