Un altro positivo al Covid in Serie A: il comunicato del Crotone

Continua a crescere il numero di positivi al Covid-19 nei club di Serie A. Il Crotone comunica la positività di Salvatore Molina, già posto in isolamento

Un altro positivo al Covid-19 nel campionato di Serie A. Il Crotone ha infatti riscontrato, dagli ultimi test molecolari svolti, la positività del centrocampista Salvatore Molina, in campo e in gol nell’ultima sfida disputata dal Crotone e persa sul campo del Cagliari. Come da protocollo il giocatore, che è lievemente sintomatico, è stato immediatamente posto in isolamento domiciliare.

IL COMUNICATO

Il Football Club Crotone comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, è stato rilevato un nuovo caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il tesserato, il calciatore Salvatore Molina, è lievemente sintomatico ed è stato immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare.

Sono inoltre state attivate tutte le procedure previste dal protocollo in vigore.

fonte: fccrotone.it