Ulivieri: “Taglio stipendi? Parliamone. Ripresa degli allenamenti…”

Condividi questo articolo

Intervistato dall'”ANSA”, Renzo Ulivieri ha parlato dell’ipotesi di tagliare gli stipendi dei giocatori in questo momento di emergenza per il Coronavirus con il calcio fermo. Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori ha anche poi detto la sua su un’eventuale ripresa degli allenamenti.

STIPENDI TAGLIATI – Con la sospensione di ogni attività sportiva a causa dell’emergenza Coronavirus, una delle questioni più calde riguarda sicuramente la possibilità di tagliare gli stipendi di giocatori e tesserati delle società. Di questo ha parlato anche Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori: «Riguardo al possibile taglio agli stipendi bisognerà mettersi a un tavolo e riflettere, c’è poco da fare. Le cose sono cambiate, guai però a prendere posizioni assolute e di contrapposizione. In un momento simile, certe valutazioni possono anche essere fatte. Non dico né sì, né no, parliamone».

RIPRESA – Infine Ulivieri ha anche commentato possibili decisioni riguardo alla ripresa degli allenamenti: «Per la ripresa degli allenamenti ci possiamo muovere all’interno del decreto governativo, dove si parla anche di sicurezza dei lavoratori. C’è un discorso tecnico, poi bisogna vedere quando si ricomincia. Una settimana in più o in meno non cambia nulla, i tempi si dilateranno. Sono tutte valutazioni che andranno fatte sul momento perché è presto per parlarne. Bisogna che gli allenatori ne parlino con i giocatori, con lo staff e anche con il resto dei lavoratori. Parliamo di una questione morale».