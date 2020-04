Ulivieri: “Ripresa? Lega Serie A non dice veritÃ ! Spadafora chiaro su date”

Ulivieri: “Ripresa? Lega Serie A non dice verità! Spadafora chiaro su date”

Condividi questo articolo

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, è intervenuto sulla polemica tra il mondo del calcio e il Ministro dello Sport Spadafora sulla ripresa del campionato

NO DATA – Renzo Ulivieri ha parlato della questione date con il Governo che ha detto no alla ripresa il 4 maggio, ma dal 18 per gli allenamenti degli sport di squadra: «Non è mai stata indicata una data, è sempre stato utilizzato il termine ‘presumibilmente’, anche perché come fa il ministro Spadafora, se non ha il conforto dei tecnici, e quindi dei medici, a stabilire delle date? La Lega serie A non dice la verità. Spadafora non ha mai specificato una data e ha detto “Non siamo in condizioni di fare delle previsioni, dovremo vedere gli sviluppi della situazione”».

INCONTRO – Ulivieri ha poi parlato dell’incontro con il Ministro Spadafora: «Io ho partecipato all’incontro che abbiamo fatto con il ministro e lui ha detto chiaramente che non andava fatta passare l’idea che il governo vuol bloccare il campionato di calcio ed il calcio in generale. Il ministro ha aggiunto che se altre federazioni sportive hanno fatto altre scelte, sono scelte loro e che se ci fossero state le condizioni, lui ed il governo avrebbero agevolato la ripresa del campionato e dell’attivita”».

RIPRESA – Ulivieri ha chiuso parlando del parere dell’AIAC sulla ripresa del campionato: «Noi vogliamo impegnarci per riprendere a giocare se ci saranno le condizioni e soprattutto se ci verrà richiesto. Detto questo bisogna salvaguardare la salute degli atleti, degli addetti ai lavori, di tutti quelli che gravitano attorno all’evento sportivo. Si può ridare questo prodotto a due condizioni: che ci sia sicurezza e che non passi l’idea che il mondo del calcio sia un mondo di privilegiati, perché questo potrebbe allontanare definitivamente i tifosi».