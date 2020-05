UFFICIALE – Spagna, la Liga riparte: il primo ministro comunica le date

A oltre due mesi dall’ultima partita giocata, il governo della Spagna ha stabilito che la Liga potrà tornare in campo. L’annuncio proviene direttamente dal primo ministro Pedro Sanchez, e riportato da Marca. Dopo la Bundesliga, quello spagnolo è il secondo dei primi 5 campionati europei a riprendere.

SI RIPARTE! – Ora è ufficiale: anche la Liga spagnola riprenderà a giocare. Il campionato spagnolo è fermo dall’8 marzo, giorno in cui si sono disputate le gare della ventisettesima giornata. Restano da giocare 11 partire per concludere la stagione, e finalmente si avvicina la ripresa. Ecco l’annuncio del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez: “La Spagna ha fatto ciò che doveva e ora si aprono nuovi orizzonti per tutti. È arrivato il momento di recuperare molte delle attività quotidiane. Con l’approvazione del Consiglio sportivo superiore, è stato dato il via libera al campionato di calcio professionistico. A partire dalla settimana dell’8 giugno, la Liga tornerà in campo. Il calcio spagnolo ha un seguito di massa, ma non sarà l’unica attività ricreativa che faremo riprendere. Anche i musei, i teatri… Dobbiamo iniziare a riavviare l’attività economica”. La data precisa non è nota, ma molto probabilmente le prime partite si disputeranno a partire da venerdì 12 giugno. Una ripresa col botto per la Liga, che vede il derby tra Siviglia e Bestis in programma nella giornata 28.

