UFFICIALE – PSG, tre positivi al Coronavirus. C’è anche Neymar

Neymar Jr e Thomas Tuchel

Informazioni importanti arrivano dalla Francia in materia di Coronavirus. Dopo gli ultimi test effettuati in mattinata in casa PSG, sono risultati positivi al Covid-19 tre calciatori dei campioni della Ligue 1. Secondo quanto risulta a L’Equipe, tra questi ci sarebbe anche Neymar

NUOVI POSITIVI – Il Coronavirus continua a circolare in maniera importante in tutto il mondo. Tra le ultime notizie di giornata fa scalpore la situazione in casa PSG. Come hanno ufficializzato i transalpini, infatti, ci sono tre nuovi positivi dopo i test effettuati questa mattina. Secondo quanto riporta L’Equipe, i tre campioni sarebbero Neymar, Paredes e Di Maria. In attesa di conferme ufficiali, una notizia importante per tutto il mondo del calcio.