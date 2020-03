UFFICIALE – Copa América come Europei: rinvio per Coronavirus. Le date

Condividi questo articolo

Anche la Copa América, così come gli Europei (vedi articolo), non si giocherà in estate. È arrivato l’annuncio della CONMEBOL, a seguito dell’emergenza Coronavirus che si sta diffondendo pure in Sud America. Ecco le nuove date del torneo.



NIENTE NAZIONALI – “Dopo un’analisi dettagliata dell’evoluzione mondiale e regionale del Coronavirus, e a seguito delle raccomandazioni dell’OMS sulla salute pubblica, la CONMEBOL comunica il rinvio della quarantasettesima edizione della Copa América. Le nuove date sono dall’11 giugno all’11 luglio del 2021.

La confederazione, col suo presidente Alejandro Dominguez, assieme ai dieci presidenti delle associazioni membre, ha considerato che un evento di questa portata debba avere tutta l’attenzione e lo sforzo dell’organizzazione. Questa priorità oggi si trova in secondo piano per proteggere la salute e la sicurezza delle nazionali, dei tifosi, della stampa e delle città ospitanti.

Il presidente Dominguez ha dichiarato: «È una misura straordinaria per una situazione inaspettata, per questo risponde alla necessità fondamentale di evitare un’evoluzione esponenziale del virus, presente già in tutti i paesi sudamericani. Da parte della CONMEBOL non è stato semplice prendere questa decisione, ma dobbiamo salvaguardare in ogni momento la salute dei nostri giocatori e di tutti quelli che fanno parte della grande famiglia del calcio sudamericano. Non abbiamo dubbi che la Copa América, torneo per nazionali più antico al mondo, tornerà con forza nel 2021. Ringraziamo Argentina e Colombia, come paesi ospitanti, per la loro collaborazione. Ringraziamo anche l’UEFA, col suo presidente Aleksander Ceferin, per il lavoro congiunto e il rinvio degli Europei. Per ultimo, ringraziamo i tifosi e gli appassionati che hanno capito il momento».

Nei prossimi mesi la CONMEBOL informerà sulle decisioni prese con le associazioni membre. Saranno in linea con le raccomandazioni degli organismi sanitari”.

Fonte: CONMEBOL.com