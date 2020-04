UEFA, definita nuova riunione con le leghe. Novità sul calendario?

L’UEFA si muove per far uscire il calcio europeo dalla crisi causata dal Coronavirus. È ufficiale una nuova riunione, ovviamente in videoconferenza, dove si proseguirà il lavoro per trovare soluzioni sui calendari. Previste quindi novità, dopo che ieri si è mossa in tal senso la FIGC (vedi articolo).

NUOVO CONFRONTO – “Il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà in videoconferenza giovedì 23 aprile, per un aggiornamento. Nel corso del meeting si discuteranno gli ultimi sviluppi sull’impatto causato dalla diffusione del Coronavirus nel calcio europeo. La riunione seguirà una sessione di informazioni fra i Segretari Generali delle cinquantacinque federazioni associate all’UEFA, che si terrà martedì 21 aprile. Gli incontri avranno come punto di principale discussione gli sviluppi riguardanti le competizioni nazionali e internazionali. Ulteriori comunicazioni saranno date, nel caso in cui sia necessario, al termine del Comitato Esecutivo”.

