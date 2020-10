Udinese in isolamento, amichevole annullata per Covid-19: il...

Udinese in isolamento, amichevole annullata per Covid-19: il comunicato

Anche l’Udinese in Serie A deve fare i conti con il Covid-19, almeno in via prudenziale. Come comunicato dalla società bianconera, l’amichevole odierna non verrà giocata

COMUNICATO – “Udinese Calcio comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il Pordenone è annullata, a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al COVID-19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra Udinese. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in auto-isolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato secondo i protocolli vigenti”.

