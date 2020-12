Tottenham-Fulham rinviata per Covid, Premier League a rischio?

Tottenham-Fulham di questa sera è stata rinviata dalla Premier League a causa dei troppi casi di Covid-19 nelle squadre inglesi. A questo punto potrebbe essere sospeso l’intero campionato

Il Covid-19 fa saltare un’altra partita della Premier League. E’ stato infatti confermato pochi minuti fa il rinvio di Tottenham-Fulham, il cui calcio d’inizio era inizialmente previsto per questa sera alle 19, a causa dei troppi casi di Covid-19 nel Regno Unito alle prese con un’ondata veramente violenta della pandemia che da un anno affligge l’intero pianeta. Si attendono decisioni da oltremanica in quanto potrebbero saltare altre partite nei prossimi giorni ma, alla luce dei dati del contagio in UK, potrebbe essere sospeso l’intero campionato.