Torino, nuovo positivo al Covid-19, il conto sale a 4. Nomi però ignoti

Il Covid-19 non sembra fermarsi e i contagi in Serie A continuano a salire. Dopo varie partite e il nuovo protocollo approvato anche dal Cts, poco fa il Torino ha comunicato di aver riscontrato un nuovo positivo in squadra. Il conto sale a 4 ma ancora i nomi non sono stati svelati.

POSITIVO – Non sembra dar pace il Covid-19 alla Serie A e ai vari club. Poco fa il Torino ha reso noto come un altro calciatore granata sia risultato positivo al virus e dunque non sarà della partita contro la Sampdoria che aprirà alle 15 la 22′ giornata. Il nome non è stato svelato ma intanto il Toro ha svelato i convocati. Mancano Linetty, Baselli, Ansaldi, dunque tre potrebbero essere loro dei 4 positivi totali.