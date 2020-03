Thorsby (Sampdoria) guarito dal Coronavirus: “Sono tornato”

Thorsby della Sampdoria dà un messaggio di speranza nella lotta al Coronavirus: ha ripreso ad allenarsi. Il centrocampista norvegese, con un breve messaggio sul suo account Instagram, ha mostrato di aver superato il periodo più duro.

IN RIPRESA – “Back”, ossia “sono tornato”. Basta una sola parola da parte di Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, per far capire di avere superato la positività al Coronavirus. Il norvegese era risultato positivo nove giorni fa, assieme ad altri tre suoi compagni di squadra (vedi articolo), in uno dei primi casi in Serie A. Ora invece la buona notizia, perché il messaggio pubblicato con una storia sul suo account ufficiale Instagram ritrae una cyclette, un tappetino e un pallone: segnali di ripresa.