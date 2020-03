Tardelli: “Stop agli allenamenti necessario. Idea playoff non mi piace”

La “Gazzetta dello Sport” ha intervistato Tardelli per avere un’opinione sullo stop anche agli allenamenti e sull’idea playoff per finire la Serie A.

ALLENARSI O NO? – «Non ho alcun dubbio: continuare sarebbe assurdo, non posso che essere d’accordo su quanto detto dai medici e da Tommasi. Scendere in campo, in un momento così particolare per il nostro Paese, significherebbe esporsi a ulteriori problemi. Quindi, mi chiedo: non sono bastati, tra gli altri, i casi sfortunati di Sampdoria e Fiorentina? Gli allenamenti sono quasi sempre in gruppo e il contatto è alla base di questo sport. Di conseguenza, senza lo stop, aumenterebbe il rischio di nuovi contagi: credo che tutto ciò sia sufficiente per fugare ogni tipo di dubbio. I calciatori vanno tutelati. Non possiamo già avere delle certezze, tuttavia spero vivamente che i giocatori possano restare a casa con le proprie famiglie: è un augurio verso di loro, ma pure una sorta di convinzione personale. Se accadesse il contrario, beh… mi sorprenderei…».

EPILOGO SERIE A – «Non sono favorevole all’eventualità dei playoff, onestamente è uno scenario che non mi stuzzica particolarmente. Piuttosto si potrebbe, come dire, “congelare” il campionato e riprendere a giocare più avanti, magari da maggio in poi. Ovviamente gli Europei sarebbero da posticipare, ma per quanto riguarda la nostra Serie A non vedo altre soluzioni se non questa».