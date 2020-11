Tamponi Lazio, Procura Figc interroga nuovi tesserati biancocelesti?

Claudio Lotito Lazio

Attesa per l’esito della nuova perizia sui 95 tamponi pre Lazio-Juventus sequestrati dalla Procura di Avellino. Osserva con attenzione anche la Procura della Figc, che valuta un nuovo giro di colloqui con i tesserati biancocelesti

ATTESA – Il caos tamponi che ha coinvolto la Lazio di Claudio Lotito è ben lontano da una conclusione. Dopo il sequestro dei test molecolari, da parte della Procura di Avellino nei giorni scorsi, c’è grande attesa per l’esito della nuova perizia. I 95 tamponi presi in consegna dalle autorità (più altri 7 che verranno analizzati nuovamente dall’Ospedale Moscati di Avellino) sono tutti precedenti alla gara contro la Juventus, e fanno riferimento a familiari, dirigenti e calciatori biancocelesti. Anche la Procura della Figc attende con ansia questi i risultati in settimana. Ma nel frattempo, secondo “Sky Sport”, potrebbero essere ascoltati nuovi tesserati della Lazio, dopo i colloqui dei giorni scorsi con i referenti sanitari.