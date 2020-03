Stankovic: “Coronavirus, Milano vuota. Mia moglie e Filip in quarantena”

Stankovic direttamente coinvolto nell’emergenza Coronavirus. La bandiera dell’Inter, protagonista del Triplete e ora allenatore della Stella Rossa non ha interrotto il filo diretto con Milano. L’ex centrocampista aggiorna sulla situazione della sua famiglia in Lombardia, come riporta “Tuttomercatoweb”

SITUAZIONE A MILANO – Dejan e il collegamento, sempre attuale, con il mondo italiano. Il figlio Filip Stankovic, portiere della Primavera dell’Inter, è in quarentena come tutti i nerazzurri. Ecco le sue parole dalla Serbia sul Coronavirus: «So cosa sta accadendo in Italia. Mia moglie e mio figlio si trovano lì e sono in semi-quarantena, stanno trattando la cosa molto seriamente. Milano è letteralmente una città vuota».