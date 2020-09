Spezia, un giocatore positivo al Coronavirus: il comunicato ufficiale

Coronavirus

Un giocatore dello Spezia Calcio è risultato positivo al test del tampone per il Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale del club ligure, neopromosso in Serie A.

COMUNICATO – Nella rosa dello Spezia c’è un giocatore positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato del club ligure in merito: “Lo Spezia Calcio informa che, nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus Covid-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo”.

