Speranza: “Misure di contenimento prorogate almeno fino a Pasqua”

Speranza – Ministro della Salute – conferma che l’Italia continuerà la sua quarantena obbligata per un tempo superiore alla data attualmente fissata. A riportare le sue dichiarazioni è l’agenzia “LaPresse”

PASQUA A CASA – Dopo averlo fatto intuire ieri sera, a distanza di nemmeno ventiquattr’ore Roberto Speranza conferma qual è la strada che verrà intrapresa nei prossimi giorni per contrastare l’espandersi del contagio da Coronavirus in Italia. Il Ministro della Salute anticipa che la data del 3 aprile vedrà presto una proroga: «Nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua (domenica 12 aprile, ndr). Il Governo si muoverà in questa direzione». Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che aveva già anticipato la novità nel weekend.

Fonte: LaPresse