La SPAL non segue l’Emilia Romagna: la posizione sugli allenamenti

La SPAL non riprenderà ad allenarsi, nonostante l’ordinanza dell’Emilia Romagna lo consenta da lunedì 4 maggio (vedi articolo). I ferraresi hanno espresso la loro posizione: chiedono di attendere che il protocollo sanitario di garanzia sia accettato per tutte le società del calcio italiano. Il centro sportivo del club non avrà quindi i giocatori in campo per sedute individuali.



LA POSIZIONE DELLA SOCIETÀ – “SPAL srl comunica che relativamente all’ordinanza emessa dalla presidenza regionale dell’Emilia Romagna di giovedì 30 aprile l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive”.

Fonte: SPALFerrara.it