Spadafora parla di nuovo: oggi due informative urgenti. Pure sulla Serie A?

Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, è stato più volte criticato durante quest’emergenza. Non solo dal mondo del calcio e dalla Serie A, ovviamente, ma anche per esempio da chi lavora nei centri sportivi e nelle palestre. Oggi terrà una doppia informativa, prima al Senato e poi alla Camera.

LE NUOVE PAROLE – Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, sarà protagonista di una doppia informativa urgente. Alle 11 parlerà al Senato, mentre alle 16 parlerà alla Camera. L’ordine del giorno “ufficiale” riguarda le azioni per i giovani e lo sport in questo momento di grave emergenza nazionale, ma è presumibile che trovi spazio anche il calcio e la Serie A. Da capire se proseguirà la linea di attesa e di rinvii su rinvii, che hanno fatto spazientire tutti i fronti, o se arriverà qualcosa di concreto. L’intero mondo dello sport aspetta novità, visto che in questi due mesi ci sono stati più blocchi e divieti che tentativi di ripartenza. E la situazione sta iniziando a creare problemi non soltanto alla Serie A o al calcio, ma a livello generale con urgenze crescenti. Un motivo in più per seguire con particolare attenzione le parole di Spadafora.