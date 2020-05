Spadafora: “Al lavoro per ripresa sport di squadra, le linee guida…”

Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, ha pubblicato su Facebook le linee guida stilate dal Governo per la pratica degli sport individuali. Secondo quanto si legge nel post del Ministro, a breve dovrebbe arrivare anche il documento riguardo gli sport di squadra, tra cui il calcio.

LINEE GUIDA – Con un post sul suo profilo ufficiale “Facebook”, Vincenzo Spadafora – Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport – ha pubblicato le linee guida stilate dal Governo per gli sport individuali, il primo passo verso una graduale ripresa delle attività atletiche. Per quanto riguarda il calcio, secondo quanto scrive il Ministro, gli addetti sono al lavoro per stilare anche il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra. Stando anche a quanto si legge sul sito del Governo, “Allo stato attuale gli allenamenti sono possibili nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali, previo adeguamento alle presenti linee guida”. Di seguito il post del Ministro.