Simone Inzaghi positivo al coronavirus: il comunicato della Lazio

La Lazio ha comunicato la positività al coronavirus di un membro dello staff tecnico. Il club biancoceleste di solito non comunica il nome dei soggetti coinvolti, ma attraverso i canali social della figlia di Simone Inzaghi è stato possibile dedurre il contagio

CLUSTER – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è risultato positivo al coronavirus. L’annuncio è arrivato proprio dal club biancoceleste in questi minuti, con queste parole: “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati”.

Il nome di Simone Inzaghi non è stato esplicitato dalla Lazio, che per motivi di privacy non rende mai noti i nomi dei soggetti coinvolti. La conferma è però arrivata dalla figlia Gaia, che ha diffuso la notizia sul suo profilo Instagram.