Simeone torna negativo, recupera per Cagliari-Inter? Attesa per Godin

Simeone ha avuto un tampone negativo, dopo la positività al Coronavirus di due settimane fa, e potrebbe tornare disponibile per Cagliari Inter: si attende invece per Godin. Anche Nandez è fra i giocatori che potrebbero farcela per domenica.



ULTIME – Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, arriva una notizia per il Cagliari: Giovanni Simeone è risultato negativo al Coronavirus. Così, una volta ricevuta l’identità, l’attaccante dei rossoblù potrà essere a disposizione per Cagliari-Inter, sfida del campionato di Serie A, in programma domenica prossima alle ore 12.30. Attesa per Diego Godin che è stato il primo a risultare positivo alla vigilia della partita contro la Juventus. Simeone, invece, aveva avuto la notifica del contagio tredici giorni fa prima del match di Coppa Italia col Verona.

