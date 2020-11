Simeone positivo al Coronavirus. Torna in tempo per...

Simeone positivo al Coronavirus. Torna in tempo per Cagliari-Inter?

Condividi questo articolo

Giovanni Simeone Sassuolo-Cagliari

Simeone è positivo al Coronavirus. L’attaccante del Cagliari ora dovrà andare in quarantena e il suo rientro sarà da valutare: fra diciotto giorni i rossoblù sfideranno l’Inter. Guardando i tempi standard di guarigione sembra proprio quella la partita (domenica 13 dicembre ore 12.30) in cui potrà poi tornare in campo.



TORNA PER CAGLIARI-INTER? – “Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari effettuati è emersa la positiva al Coronavirus di Giovanni Simeone: il calciatore è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e inizieranno l’isolamento fiduciario con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e partita (i rossoblù giocano oggi alle 17.30 contro il Verona in Coppa Italia, ndr).

Il Club, in contatto con le autorità sanitarie competenti, continuerà a osservare quanto stabilito dai protocolli”.

Fonte: Cagliari Calcio