Serie A, prosegue il Consiglio di Lega: valutazioni sul Genoa

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Consiglio di Lega Serie A quest’oggi a Milano: obiettivo trovare una linea comune sulla questione Genoa, dopo i casi multipli di Coronavirus (vedi articolo). In una nota stampa annunciato come i lavori proseguiranno anche domani.

TUTTO RINVIATO – Questa la nota stampa da parte della Lega Serie A: “Consiglio di Lega aggiornato a domani 1 ottobre. Il Consiglio di Lega tornerà a riunirsi domani per valutare gli ultimi aggiornamenti legati ai tesserati positivi della Società Genoa“. Non c’è quindi ancora un’unità d’intenti in relazione ai casi di Coronavirus dei rossoblù. La partita contro il Torino di sabato, tuttavia, dovrebbe essere rinviata.