Serie A, programma allenamenti di ogni squadra. 13 positivi al Coronavirus

La Serie A non giocherà più nel mese di marzo, per via dell’emergenza Coronavirus. Le squadre, a oggi, sono tutte ferme: si attende che la situazione migliori prima di pensare di nuovo al calcio. Sono fin qui tredici i tesserati positivi, con gli allenamenti bloccati: ecco, squadra per squadra, quando è prevista la ripresa.

SERIE A – RIPRESA ALLENAMENTI DOPO CORONAVIRUS

Atalanta: ripresa allenamenti lunedì 16 marzo

Bologna: ripresa allenamenti giovedì 19 marzo

Brescia: ripresa allenamenti domenica 29 marzo

Cagliari: ripresa allenamenti sabato 21 marzo

Fiorentina: squadra in quarantena da venerdì 13 marzo. Positivi Patrick Cutrone, German Pezzella, Dusan Vlahovic e il fisioterapista Stefano Dainelli

Genoa: allenamenti sospesi fino a data da destinarsi

Inter: squadra in quarantena da mercoledì 11 marzo, avendo sfidato la Juventus che ha avuto Daniele Rugani positivo

Juventus: squadra in quarantena da mercoledì 11 marzo. Positivo Daniele Rugani

Lazio: ripresa allenamenti domenica 22 marzo

Lecce: ripresa allenamenti lunedì 16 marzo

Milan: ripresa allenamenti lunedì 23 marzo

Napoli: ripresa allenamenti mercoledì 18 marzo

Parma: ripresa allenamenti mercoledì 18 marzo

Roma: ripresa allenamenti mercoledì 18 marzo

Sampdoria: squadra in quarantena da giovedì 12 marzo. Positivi Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Fabio Depaoli, Albin Ekdal, Manolo Gabbiadini, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il medico sociale Amedeo Baldari

Sassuolo: ripresa allenamenti mercoledì 25 marzo

SPAL: allenamenti sospesi fino a data da destinarsi

Torino: allenamenti sospesi fino a data da destinarsi

Udinese: squadra in quarantena da venerdì 13 marzo, avendo sfidato la Fiorentina che ha avuto tre positivi

Verona: squadra in quarantena da giovedì 12 marzo, avendo sfidato la Sampdoria che ha avuto otto positivi

Le date segnalate sono quelle annunciate da ciascuna squadra di Serie A. Possibili ulteriori variazioni, in base all’evoluzione dell’emergenza Coronavirus e alle scelte sulla ripresa del campionato.