Serie A, nel Bologna un nuovo positivo al Coronavirus: il comunicato

(Foto pallone Nike Flight Hi-Vis da LegaSerieA.it)

Serie A, nuovo giocatore positivo al Coronavirus. Si tratta di un giovane giocatore del Bologna, di seguito il comunicato pubblicato dal club rossoblù.

IL COMUNICATO – Serie A, nuovo positivo nel Bologna. Di seguito il comunicato del club rossoblù: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Federico Ravaglia. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.

