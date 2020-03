Serie A, i medici chiedono un posticipo della ripresa degli allenamenti

La Serie A non ha nessuna squadra che ha proseguito gli allenamenti negli ultimi giorni. Con Fiorentina, Inter, Juventus, Sampdoria, Udinese e Verona in quarantena c’è un campionato ridotto di quasi un terzo, e non si sa quando potrà riprendere. Dopo l’appello dell’AIC (vedi articolo) anche i medici chiedono il rinvio della ripresa.

IL COMUNICATO – “In considerazione della grave evoluzione dell’infezione COVID-19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza COVID-19″.

Fonte: Gazzetta.it