Serie A, altro caso di COVID-19: lo Spezia perde un giocatore

Dopo l’annuncio di positività al COVID-19 per Theo Hernandez (vedi articolo), arriva l’annuncio di un altro caso per una squadra di Serie A. A esserne colpito è questa volta lo Spezia, nel dettaglio con il difensore Arkadiusz Reca.

NUOVO CASO – Un nuovo caso di COVID-19 in Serie A. Come riporta il sito web ufficiale dello Spezia, infatti, il difensore polacco Arkadiusz Reca è risultato positivo in seguito a un test in casa dopo il sopraggiungere di alcuni sintomi. Il giocatore – già ai box da diverse settimane a causa di un infortunio – è in isolamento come richiesto dai protocolli sanitari. Non ci sarà contro la Salernitana domani alle ore 15.