Serie A al lavoro per riduzione stipendi. AIC avvisata: i tempi

Come affronterà il calcio italiano e in particolare le Lega Serie A l’emergenza finanziaria dovuta a quella sanitaria legata al Coronavirus? Una risposta potrebbe presto arrivare. Ecco le ultime

CONTATTO – «Entro lunedì vi faremo avere il piano collettivo per gli stipendi». Il presidente e l’ad della Lega Serie A, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, hanno sentito il presidente dell’Aic Damiano Tommasi in conference call, avvisandolo che il piano per ridurre i salari dei calciatori è in fase di elaborazione.

PROPOSTA – Il piano prevederebbe una sospensione degli stipendi per i calciatori di Serie A, misura transitoria per gestire in maniera coordinata e condivisa la situazione in attesa di capire quando si ricomincerà a giocare.

Fonte: gazzetta.it