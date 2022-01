Sassuolo, riscontrate altre due positività al Covid-19: la nota del club

Dopo le due positività emerse il 30 dicembre (vedi comunicato), il Sassuolo deve fare i conti ancora il Covid-19. Si tratta di un giocatore e di un membro dello staff

COMUNICATO − “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai controlli effettuati sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al COVID-19 nella Prima Squadra: un calciatore e un membro dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento”.

Fonte: sassuolocalcio.it