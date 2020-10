Sassuolo, un positivo al Coronavirus nella rosa di De Zerbi

Roberto De Zerbi Sassuolo

Il Sassuolo comunica un nuovo caso di Coronavirus all’interno del proprio gruppo squadra. De Zerbi sarà costretto a fare di nuovo a meno di un elemento sulla fascia sinistra, dopo che Boga è rimasto fuori per lo stesso motivo nelle prime giornate. Due settimane fa era risultato positivo Toljan (vedi articolo).



NUOVA ASSENZA PER CORONAVIRUS – “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al COVID-19 del calciatore Lukas Haraslin.

La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra.

La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo