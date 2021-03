Sampdoria, nuovo ciclo di tamponi dopo positività al Covid: il comunicato

La Sampdoria martedì – alla vigilia del derby pareggiato contro il Genoa (QUI la sintesi) – ha annunciato la positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra. Ieri e oggi nuovo ciclo di tamponi. Ecco l’esito.

COMUNICATO UFFICIALE – “La Sampdoria continua la preparazione in vista della gara casalinga con il Cagliari. Il ciclo di tamponi effettuato dal ‘Gruppo Squadra’ nella giornata di giovedì – e ripetuto oggi in vista dell’allenamento di domani, sabato – ha dato ancora esito negativo, così nel pomeriggio Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno diviso la rosa blucerchiata in due gruppi sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco“.

Fonte: sampdoria.it