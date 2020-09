Sampdoria, il nuovo acquisto Keita positivo al covid-19: il comunicato

Keita Baldé Diao Monaco

L’acquisto di Keita Baldé da parte della Sampdoria rallenta, ma non si complica. Mentre il senegalese sosteneva le visite mediche col nuovo club, è emersa la positività al covid-19. Ecco il comunicato dei blucerchiati di pochi minuti fa.

POSITIVO – L’ex attaccante dell’Inter Keita Baldé presto tornerà a giocare in Italia. Dopo le maglie di Lazio e Inter, a breve il senegalese diventerà un giocatore della Sampdoria. Proprio nella giornata di oggi ha sostenuto le visite mediche coi blucerchiati, che hanno rilevato un problema. Ecco il comunicato ufficiale del club: “L’U.C. Sampdoria comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-COVID-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo”.

Fonte: sampdoria.it