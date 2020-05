Sampdoria, l’esito dei test per gli ultimi casi...

Sampdoria, l’esito dei test per gli ultimi casi di Coronavirus

La Sampdoria, una settimana fa, aveva annunciato quattro nuovi casi di Coronavirus, di cui uno recidivo (vedi articolo). Per fortuna l’esito dei tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori blucerchiati in questi giorni ha dato risultato negativo. La società non ha mai comunicato i nomi dei calciatori interessati.

NESSUN NUOVO CASO – “L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi”. La scorsa settimana il club ligure ha ripreso gli allenamenti individuali a Bogliasco, dal 18 potrà farlo con tutta la rosa.

