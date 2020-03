Sampdoria, altri positivi al Coronavirus. Ma la società si ferma

La Sampdoria è la squadra di Serie A più colpita dall’emergenza Coronavirus. Salgono a otto, secondo il quotidiano “Il Secolo XIX”, i tesserati positivi dopo i quattro annunciati ieri e Gabbiadini (vedi articolo). La società, però, ha deciso di non dare più informazioni oltre a queste riportate di seguito.

LO STOP – “L’U.C. Sampdoria comunica che, onde evitare fughe di notizie ed inutili allarmismi, ha scelto di non dare più informazioni sui propri tesserati che, in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19. L’unica notizia importante è che i ragazzi stanno tutti bene e sono nei loro domicili a Genova.

In un momento così complicato per il nostro Paese e nel rispetto di chi sta operando in prima linea è doveroso non alimentare ulteriori preoccupazioni per situazioni sotto controllo. Invitiamo gli organi d’informazione a rispettare la nostra scelta”.

