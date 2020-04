Sambia positivo al Coronavirus, il suo presidente: “Migliora ogni giorno”

Su Sambia, primo giocatore della Ligue 1 positivo al Coronavirus, ci sono buone notizie. Dopo che la settimana scorsa era finito in coma indotto (vedi articolo) adesso sta facendo notevoli progressi, come rileva il suo presidente (è del Montpellier) Nicollin in un’intervento a RMC Sport.

PER FORTUNA STA MEGLIO – Junior Sambia ha fatto tremare il mondo del calcio francese, che in giornata ha detto stop ai campionati. Per fortuna Laurent Nicollin, presidente del Montpellier, dà buoni aggiornamenti: «Il suo stato di salute migliora di giorno in giorno. Voglio che torni in forma quanto prima, ma soprattutto che ora riposi bene. È stato un duro colpo per tutto il gruppo, ora lo abbracciamo e tutti i giocatori lo vogliono supportare. La scorsa settimana ci ha colpito la notizia, quando è successo tutti si sono chiesti cosa sarebbe successo con la ripresa (della Ligue 1 poi bloccata in giornata, ndr)».