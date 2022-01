Salernitana, un altro positivo al Covid! Il match con il Napoli è a rischio

Non c’è pace per la Salernitana. Il club campano poco fa ha diramato, tramite una nota ufficiale, che è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19. La brutta notizia è che è un altro calciatore con il conto totale che sale a 9. Dunque il match contro il Napoli rischia di saltare.

POSITIVO – Non si placano le acque in casa Salernitana. Dopo i tanti casi di Covid-19, dopo la penalizzazione in classifica per il 3-0 a tavolino contro l’Udinese, ecco un’altra brutta notizia. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove». Questo è il comunicato ufficiale diramato dalla società campana che fa intuire come, la partita contro il Napoli, sia molto a rischio.