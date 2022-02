Salernitana, ritorna l’incubo Covid-19? Un calciatore positivo

Ripiomba sulla Salernitana l’incubo Covid-19? Dopo i tanti casi di positività registrati da dicembre a pochi giorni fa infatti, ora è uscita la notizia di un nuovo positivo nei campani. A comunicarlo è la stessa società tramite i propri canali ufficiali.

POSITIVITA’ – Non sembra esserci pace per la Salernitana. La squadra del neo-presidente Iervolino infatti ha registrato un nuovo caso di positività al Covid-19. L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un calciatore è risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato diramato dai campani. Un incubo che la Salernitana non vuole rivivere dopo i tanti casi di Covid avuti da dicembre fino a pochi giorni fa. Ma il rischio è dietro l’angolo.