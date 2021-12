Salernitana, precisazione sullo stop per Covid-19: il comunicato ufficiale

Salernitana in attesa di novità prima di volare in direzione Udine. La società granata, dopo la notizia del blocco della ASL causa Covid-19 (vedi articolo), precisa la situazione e in particolare rassicura sul numero di tamponi positivi finora. Di seguito il comunicato stampa pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale

COMUNICATO STAMPA – “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò, è stato applicato il protocollo attualmente in vigore. E tutti i componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi, la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [USSalernitana1919.it]