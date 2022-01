Salernitana, non solo 3-0 e penalizzazione: anche un nuovo positivo

La Salernitana oggi ha ricevuto il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione dal Giudice Sportivo per la partita non disputata contro l’Udinese (vedi articolo). Non solo: la società campana annuncia un nuovo positivo al COVID-19.

NUOVO CASO – “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al COVID-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono sette”.

